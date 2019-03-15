Мэр Нижнего Новгорода потребовал проверить домоуправления после падения льдины на детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 марта. /ТАСС/. Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов потребовал от Госжилинспекции инициировать внеплановые проверки домоуправляющих компаний после инцидента с падением глыбы льда на женщину с двумя детьми. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось о том, что следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования младенца и трехлетнего мальчика после падения глыбы льда с крыши дома.

"Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов после инцидента в Ленинском районе, где в результате падения наледи с крыши пострадали два малолетних ребенка, потребовал от глав районов и АТИ (Административно-технической инспекции) взять на особый контроль очистку кровель административных зданий, за которые несет ответственность муниципалитет, а также оказать поддержку Государственной жилищной инспекции, контролирующей кровли жилых домов. В частности, инициировать внеплановые проверки работы домоуправляющих компаний", - говорится в сообщении на сайте администрации города.

По словам мэра, все крыши необходимо очистить от наледи в максимально сжатые сроки, не дожидаясь таяния. Для того, чтобы не допускать подобные инциденты, будет организована работа в выходные дни.

По данным следствия, днем 15 марта с крыши дома упала глыба льда. При падении основной удар пришелся на коляску с месячной девочкой, телесные повреждения также получил трехлетний мальчик, мать детей не пострадала. Девочку доставили в реанимацию в детскую областную больницу, ее состояние оценивается как тяжелое.