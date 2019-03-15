Фестиваль молодых талантов в Петербурге собрал более 4 тыс. школьников и студентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Фестиваль "Таланты России" в Санкт-Петербурге, который прошел 13-15 марта, собрал более 4 тыс. школьников и студентов, проявивших себя в искусстве, науке и спорте. Итоги фестиваля его организаторы подвели в пятницу на гала-концерте, который посетил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

"Я считаю, что фестиваль удался - более 4 тыс. детей приняли в нем участие. Вы участвовали в конкурсах, потому что это возможность показать себя, это дополнительный труд, упорство, желание победить, стать более активными. В нашем городе есть все возможности, чтобы вы занимались дополнительным образованием, испытывали себя, могли попробовать разные направления. Это обогащает вас, делает вас многогранными", - сказал Беглов со сцены.

Перед концертом врио губернатора встретился со школьниками и студентами - выпускниками образовательного центра "Сириус" и участниками смены "Мы команда" в петербургском лагере "Зеркальный".

Как рассказала журналистам участница одной из смен в образовательном центре "Сириус" Таисия Иванова, обучаться на таких курсах приезжают дети с определенным багажом знаний. "С каждым очень интересно общаться, все рассказывают друг другу что-то новое. На этих сменах нам преподают очень интересные люди, каждая лекция запоминается, есть учебная практика, и за месяц, который ты проводишь в "Сириусе", ты не устаешь от того, что ты постоянно учишься", - сказала она.

Во время встречи с молодежью Беглов ответил на вопросы, касающиеся достижения профессиональных высот, эффективного управления городом и его личной карьеры.

Фестиваль талантов

Второй городской фестиваль науки, искусства и спорта "Таланты России" проходил на площадках ведущих образовательных и культурных учреждений города, где состоялось 40 мероприятий - лекции, экскурсии, спортивные соревнования городского уровня, открытые уроки, интеллектуальные игры, семинары и мастер-классы.

Фестиваль организовали городской комитет по образованию и "Академия талантов" Санкт-Петербурга - региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки. Директор "Академии талантов" Екатерина Полукарова рассказала журналистам, что эта площадка реализует идею дополнительного образования, выявления и поддержки талантливых детей посредством реализации профильных смен.