СПЧ просит привлечь коалицию "Свободу косаткам и белухам" к спасению животных из "тюрьмы"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву и главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой включить участников общественной коалиции "Свободу косаткам и белухам" в состав комиссии по разработке плана действий по спасению животных из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средней в Приморье. Об этом в пятницу сообщается на сайте СПЧ.

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека сегодня обратился к заместителю председателя правительства России Алексею Гордееву и министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину с просьбой включить в комиссию по разработке плана действий по спасению животных из "китовой тюрьмы" независимые общественные организации, которые серьезно озабочены этим вопросом", - говорится в сообщении.

В Совете напомнили, что на прошлой неделе правительство РФ сообщило о начале разработки плана действий по реадаптации морских млекопитающих для последующего выпуска в естественную среду обитания. Для этого была сформирована комиссия, к работе которой привлечены специалисты научных и экологических организаций. По данным Совета, объединяющим центром для экспертного сообщества и детального обсуждения выступил Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (ВНИРО) и океанографии и его Тихоокеанский филиал, расположенный в городе Владивостоке (ТИНРО).

Включены не те

По мнению СПЧ, "с учетом сути проблемы вызывает недоумение назначение координаторами комиссии ВНИРО и ТИНРО, представители которых неоднократно выступали в поддержку незаконного вылова косаток и белух и внесли существенный "вклад" в появление проблемы "китовой тюрьмы". Представители указанных организаций публично поддерживают вылов китообразных для океанариумов, уверенны в Совете.

Отмечается, что в состав указанной комиссии также включены представители некоммерческого партнерства "Российский национальный комитет содействия программе ООН по окружающей среде", которое финансируется за счет средств ООН и тоже поддерживает отловы китообразных.

При этом в СПЧ подчеркнули, что в состав комиссии не вошли "те общественные организации, которые реально заботятся о сохранении морских млекопитающих". Так, речь идет об организациях, входящих в коалицию "Свободу косаткам и белухам": "Совет по морским млекопитающим", "Друзья океана", "Экологическая вахта Сахалина", Научно-экологический Центр спасения дельфинов "Дельфа", Реабилитационный центр "Тюлень", Гринпис России.