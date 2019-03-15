Выдворяемых из РФ граждан США привлекли на Кубани к ответственности по новой статье

КРАСНОДАР, 16 марта. /ТАСС/. Гулькевичский районный суд на Кубани повторно привлек к административной ответственности за нарушение законов о религиозной деятельности двух граждан США, которых ранее суд постановил выдворить из РФ за нарушение пограничного режима, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Ранее сообщалось, что так называемые мормоны Гаага Дэвид Удо и Бродовский Коле Дэвич, являющиеся членами централизованной религиозной организации "Религиозная ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России", были привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ. В постановлении суда в Новороссийске говорилось, что фактически они занимались преподаванием английского языка, не имея педагогического образования, а цель их нахождения в России, указанная в визе, заключалась в ведении миссионерской деятельности.

В материалах Гулькевичского суда, имеющихся в распоряжении ТАСС, говорится, что Гаага Дэвид Удо и Бродовский Коле Дэвич признаны виновными в нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (ч. 5 ст. 5.26 КоАП РФ). Кроме штрафа в 30 тысяч рублей, суд решил временно до наступления момента депортации поместить их в центр временного пребывания иностранных граждан, где они сейчас и находятся.

Установлено, что подсудимые занимались миссионерской деятельностью в Новороссийске, вели пропагандистские беседы и раздавали листовки религиозной организации, склоняющие к участию в ней. По законам РФ подобное миссионерскую деятельность можно вести только в специально отведенных местах, а не на улицах.

В свою очередь, Гаага Дэвид Удо вину не признал, сообщив суду, что не помнит, где был и что делал в тот день, когда был выявлен на улице Новороссийска в процессе ведения миссионерской деятельности. С его слов в материалах суда говорится, что проживая в Новороссийске, он просто общался с людьми на улицах о культуре и быте.