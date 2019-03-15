Филарет настаивает на замене устава ПЦУ, предложенного Константинополем

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Новая церковная структура Украины - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) - должна принять свой устав взамен того, который предоставил Константинопольский патриархат. Об этом заявил глава бывшего непризнанного Киевского патриархата, а ныне "почетный патриарх" ПЦУ Филарет.

"Нам как автокефальной церкви надо иметь свой, украинский устав, который должны утвердить на поместном соборе. Поэтому мы ждем созыва собора", - заявил Филарет в интервью изданию "Главком", опубликованном в пятницу. Сейчас, напомнил он, ПЦУ пользуется "греческим уставом".

Филарет утверждает, что Константинополь не против того, чтобы ПЦУ изменила устав. "Они [Константинопольский патриархат] нам сказали так: пока принимайте устав, который мы вам предлагаем, а когда получите томос - вы автокефальная церковь, - принимайте такой устав, который нужен вам", - заявил он.

По мнению Филарета, в новом уставе главное - изменить количество постоянных членов синода. "Нужно не три, как сейчас, а больше, где-то 12. Для других останется возможность поочередно быть временными членами синода. Постоянными членами синода должны быть авторитетные архиереи из разных регионов, чтобы вся Украина была представлена в синоде постоянными членами, то есть так, как у нас было до сих пор в Киевском патриархате", - пояснил он.

Церковный раскол на Украине

Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года президент страны Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. 15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании ПЦУ. 6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Русская православная церковь считает и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными. Из-за этого в октябре 2018 года Московский патриархат разорвал молитвенное общение с Константинопольским патриархатом. УПЦ приняла аналогичное решение. Ни одна поместная церковь не признала ПЦУ.