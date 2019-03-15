NYT: в Новой Зеландии ужесточат оружейное законодательство после теракта в Крайстчерче

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Законодательство об обороте оружия в Новой Зеландии будет ужесточено после теракта в мечети в Крайтсчерче. Такое мнение высказал в пятницу в интервью газете The New York Times Филипп Алперс, представитель организации GunPolicy.org , занимающейся анализом законодательства в сфере торговли оружием в разных странах.

"Новая Зеландия - практически единственная страна, помимо США, где не регистрируется 96% оружия, причем речь идет о наиболее широко распространенных типах оружия, которое чаще всего используется преступниками, - отметил он. - Некоторые элементы действующего в Новой Зеландии законодательства достаточно жестки, но в то же время в законодательстве существуют огромные пробелы".

Сейчас, по данным GunPolicy.org, из 3,9 млн новозеландцев старше 16 лет и имеющих право на получение лицензии на владение оружием, такую лицензию получили 238 тыс. человек, то есть 6%. Для приобретения полуавтоматического оружия нужна специальная лицензия, но в то же время некоторые виды огнестрельного оружия продаются через интернет и по объявлениям в газетах.

"Нет сомнений в том, что произошедшая трагедия приведет к изменениям в Новой Зеландии, - подчеркнул Филипп Алперс. - Не могу представить себе другую страну, которая была бы столь же склонна изменить свое законодательство после такой трагедии".

Вопрос о регулировании оборота оружия в Новой Зеландии привлек пристальное внимание после того, как в пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате нападения погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы.

По обвинению в атаке на выходе из мечети задержаны трое мужчин и одна женщина. Как следует из публикаций в "Твиттере" полиции, одному из них - 28-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийстве, в субботу он предстанет перед окружным судом Крайстчерча. Двое других пока находятся в СИЗО, и, как отметили в полиции, отношение еще одного ранее арестованного к этому делу не установлено.