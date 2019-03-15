Фестиваль российской культуры "Масленица" завершился в Лондоне

ЛОНДОН, 15 марта. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Фестиваль российской культуры "Масленица", проходивший в Лондоне на протяжении 12 дней, завершился в пятницу праздничным концертом в церкви Сент-Джонс в самом сердце британской столицы - центральном районе Вестминстер

"Мы видим радость и энтузиазм на лице каждого пришедшего, потому что этот праздник любят, и традиция Масленицы в Лондоне - это уже устоявшаяся традиция. Атмосфера очень теплая, праздничная, весенняя и заставляет забыть о таких неприятных моментах, как политические конфликты между странами", - сообщила корреспонденту ТАСС директор фестиваля Ольга Балаклеец.

В концерте, организованном компанией Ensemble Productions в сотрудничестве со школой "Знание" и фондом "Русский мир", принимают участие виртуозы-аккордеонисты дуэт братьев Бондаренко Московского государственного академического театра "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной, Тина Кузнецова - звезда проекта "Голос 2", ансамбль "Русский сувенир", Леонид Суртаев и группа "Музыкальный архив". Среди выступающих также: русский хор Лондона, Брайтона и Хоува, дуэт "Мазайка", хор Клинген и тенор Сипан Олах, которые исполнят популярные произведения русской классической и современной музыки.

"Мы также пригласили выступить Юных солистов Лондона - британский ансамбль, члены которого в свою сегодняшнюю программу включили только произведения российских авторов: Андрея Петрова, Георгия Свиридова и Валерия Гаврилина. Очень приятно, что проект "Масленица" привлекает к русской культуре молодых британских музыкантов", - отметила собеседница агентства.

"Мы как всегда хотели сделать лондонскую "Масленицу" фестивалем, который будет говорить о русских традициях. У нас состоялись мастер-классы по изготовлению кукол Масленицы, детям и родителям рассказывали о масленичных обычаях и истории этого славного праздника, и конечно же, были блины", - рассказала Балаклеец.

Программа фестиваля включала в себя также встречи в рамках выставки "Россия, королевская семья и Романовы" в Букингемском дворце, кулинарный вечер в русском ресторане "Зима" с традиционными блинами, познавательно-развлекательные семейные мероприятия с проводами Масленицы и веселыми частушками под гармонь. Для посетителей концерта была устроена ярмарка, на которой можно приобрести русские сувениры и изделия мастеров народных художественных промыслов.

Соблюдая традиции

Ежегодный фестиваль "Масленица" вот уже 11 лет проводится в Лондоне компанией Ensemble Productions при поддержке фонда "Русский мир", мэрии Лондона, Россотрудничества и посольства РФ в Великобритании. Этот один из самых популярных российских культурных мероприятий за пределами России.

"Наш фестиваль - хороший пример того, как культура и красота такого яркого праздника, как Масленица, позволяют забыть о текущих сложностях. На наши мероприятия и сегодняшний концерт с самым позитивным настроем приходили и русскоязычные лондонцы, и британцы. Я не отметила никаких изменений в их отношении к фестивалю и к русской культурной традиции", - подчеркнула Балаклеец.