Путешественники Кубани и Крыма совершат автопоход, посвященный годовщине Крымской весны

КРАСНОДАР, 15 марта. /ТАСС/. Члены экспедиционного центра Краснодарского отделения Русского географического общества (РГО) отправились в Крым, где их встретят соратники из Севастополя для совместно путешествия по "Золотому кольцу Боспорского царства". Автопоход посвящен Крымской весне, сообщил в пятницу ТАСС его руководитель Владимир Пухов.
Туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" был разработан РГО. Он стал новым брендом, который объединяет туристические объекты античной эпохи Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополь. Жители Ростовской области уже совершили первую поездку по туристическому маршруту в конце февраля.
"Мы едем по "Золотому кольцу Боспорского царства", ищем подъезды к объектам показа, места стоянок и ночевок. Кроме того, автосообщество "Жемчужина России" имеет свой план автопохода. Мы хотим своими глазами увидеть, что изменилось в жизни крымчан за последние пять лет", - сказал Пухов.
Член экспедиционного центра Краснодарского регионального отделения РГО, заслуженный путешественник России рассказал агентству, что из Краснодарского края 15 марта выехала автоколонна из восьми машин. Совместный с путешественниками из Крыма автопоход по туристическому маршруту приурочен к годовщине воссоединения России и Крыма. "Мы были одними из первых, кто приехал в Крым 9 мая 2014 года большой колонной, нас было 46 машин. Теперь, спустя пять лет, мне, хочется посмотреть, сохранился ли в глазах крымчан тот блеск, чем живет полуостров, о чем мечтают и к чему стремятся его прекрасные люди", - сказал он.
Пухов добавил, что регулярно поддерживает связь с путешественниками из Крыма и Севастополя.
Маршрут путешественников
Собеседник агентства рассказал, автомобильный поход организован под лозунгом "Два берега: Кубань-Крым. Пятой годовщине посвящается!". Путешественники из Краснодарского края выехали в Крым из Темрюка и направляются в Керчь, где осмотрят окрестности города, планируют побывать на Аджимушкайских каменоломнях. Затем посетят крепости Ак-Бурун и Ени-Кале, места раскопок древних городищ античного периода. Через Феодосию, Коктебель и Массандру автопутешественники проследуют в Ялту, где посетят праздничные мероприятия, приуроченные к годовщине воссоединения.
Переночевав в Ялте, краснодарцы планирует проехать к храму Вознесения Христова (Форосская церковь) и Байдарским воротам, а затем - на Мангуп. Оттуда они отправятся в Балаклаву, к старинной крепости, осмотрят бухты, посетят Балаклавский музейный подземный комплекс. После этого автопутешественники прибудут в Севастополь, где посетят музейный комплекс на Сапун-горе, посвященный обороне и освобождению Севастополя он немецко-фашистских захватчиков, а также примут участие в автопробеге с Севастопольцами и праздничных мероприятиях в честь воссоединения Крыма и России.