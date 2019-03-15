Башню дворца конгрессов в Хельсинки подсветили в память жертв нападения в Новой Зеландии

ХЕЛЬСИНКИ, 16 марта. /ТАСС/. Башня дворца конгрессов "Финляндия-тало" в Хельсинки в пятницу вечером окрасилась в темно-синий цвет в память о жертвах нападения на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии, передает корреспондент ТАСС.

Как написал у себя в Twitter бургомистр города Ян Вапаавуори, с помощью подсветки основным цветом флага Новой Зеландии город "чтит память жертв этой трусливой атаки" и поддерживает их близких.

"Наши сердца и мысли с вами", - написал градоначальник.

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче (административный центр региона Кентербери), где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека.