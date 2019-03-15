Роскомнадзор изъял более 14 тыс. незаконных sim-карт в феврале

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор совместно с МВД изъял в феврале более 14,1 тыс. незаконно распространяемых sim-карт. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"Роскомнадзор совместно с представителями МВД России в феврале провел 163 мероприятия по пресечению незаконной реализации sim-карт операторов мобильной связи", - говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Большинство изъятых sim-карт принадлежали компаниям "Вымпелком" (9910) и МТС (3304). Было составлено 52 протокола об административных правонарушениях. В интернете выявлено 70 случаев нарушения правил реализации sim-карт.

"Нарушения преимущественно связаны с заключением договоров об оказании услуг мобильной связи неуполномоченным лицом, а также продажи sim-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность", - поясняют в ведомстве.