Эксперты Минприроды РФ проверят здоровье косаток и белух в Приморье

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Экспертная группа из ученых, ветеринаров, сотрудников специализированных учреждений, созданная при Министерстве природы Российской Федерации, отправится в бухту Среднюю Приморского края, чтобы проверить здоровье содержащихся там белух и косаток. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе краевой администрации.

В бухте Средней под Находкой в центре передержки находились 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же насчитывалось 90 белух. Однако три белухи пропали, а позже стало известно об исчезновении одной косатки. Полиция ведет проверку.

"Состоится забор крови, осмотр и наблюдение. В десятидневный срок будут даны заключения по каждой косатке. До конца месяца проведут аналогичную работу с белухами. Также специалисты определят место будущего обитания животных, после чего начнется подготовка к их транспортировке", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко направил французскому ученому и океанографу Жан-Мишелю Кусто приглашение посетить Приморский край с целью оказания помощи в реабилитации морских млекопитающих. Океанограф ответил согласием. Сейчас между сторонами ведутся переговоры, которые определят точную дату приезда в Россию Кусто и его команды международных экспертов. Кусто выпустил также видеообращение на хостинге YouTube, в котором назвал ситуацию критичной и отметил необходимость как можно быстрее решать судьбу животных.