Во Владивостоке начался отбор учеников в театральную школу Олега Табакова

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта. /ТАСС/. Конкурсный отбор кандидатов на поступление в театральную школу Олега Табакова начался в субботу во Владивостоке, сообщил журналистам на пресс-конференции художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков.

Региональные отборы школьников уже прошли в Новокузнецке и Туле. "Надеюсь, что и здесь мы кого-нибудь найдем", - сказал Машков, напомнивший слова Станиславского о том, что талант, это счастливая комбинация многих творческих способностей человека при наличии творческой воли. "А творческая воля на таком раннем этапе - это способность обучаться", - напутствовал школьников Машков.

При отборе девятиклассникам необходимо прочитать наизусть стихотворение, отрывок из прозы, несколько вариантов басни, а также исполнить песню и показать пластический этюд. Все произведения абитуриент выбирает сам. Самые талантливые ребята получат возможность приехать в Москву для прохождения следующих туров отбора.

По словам и. о. директора департамента культуры Приморского края Анны Гоголевой, заявки на региональный отбор поступили не только из Приморья но и других регионов Дальнего Востока, включая Камчатку, Хабаровский край и Амурскую область. Всего поступило 63 заявки.

В апреле отборочная комиссия посетит Краснодар, Саратов и Калининград. Только 23 абитуриента со всей страны с сентября станут студентами Московской театральной школы Олега Табакова.