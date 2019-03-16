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Татарстан планирует привлечь 450 специалистов по программе переселения соотечественников

В рамках программы в республику планируется переселить специалистов и ученых, занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство РФ согласовало проект программы Республики Татарстан по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, по которой в регион до 2021 года планируется привлечь 450 квалифицированных специалистов. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Реализация программы позволит привлечь на территорию республики до 2021 года 450 соотечественников", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что в рамках программы в республику для развития экономики региона планируется переселить специалистов и ученых, занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами.

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