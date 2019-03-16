Пикет за реабилитацию и выпуск млекопитающих из "китовой тюрьмы" прошел во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта. /ТАСС/. Согласованная акция в защиту и за скорейшую реабилитацию косаток и белух, содержащихся в бухте Средней в Приморье, прошел в субботу во Владивостоке, передает корреспондент ТАСС.

В бухте Средней в центре передержки, который зоозащитники прозвали "китовой тюрьмой", содержались 11 выловленных для продажи в Китай косаток, а также 90 белух. Однако три белухи пропали, позднее стало известно об исчезновении одной косатки, по этому факту полиция ведет проверку. Также возбуждено и расследуется уголовное дело о незаконной добыче этих животных.

"Наша задача заключается в том, чтобы еще большее количество людей привлечь к этой ситуации - к тому, что творится в этой "китовой тюрьме", - рассказала ТАСС организатор акции Нина Зырянова. - Обязательно деток (имеются в виду детеныши животных ) надо реабилитировать, потому что там большое количество совсем маленьких детей были выловлены с нарушением закона. Ну и, конечно, выпустить их в их места обитания - туда, где их и отловили".

Она добавила, что активисты также добиваются полного запрета на вылов и торговлю косатками и белухами в России, а также наказания виновных в сложившейся ситуации.

Всего в пикете на Набережной Цесаревича участвовало 15 человек. Аналогичные акции в субботу ожидаются в Санкт-Петербурге и в Москве.

Президент РФ Владимир Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных. 11 марта был утвержден состав консилиума, которым предстоит оценить состояние косаток и белух и подготовить рекомендации по их содержанию и реадаптации. В него вошли представители РАН, Дальневосточного федерального университета, Национального научного центра биологии моря и других научных организаций.