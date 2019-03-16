Торжества в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией прошли на 27 площадках Магадана

ТАСС, 16 марта. Магадан в субботу присоединился к Всероссийскому фестивалю "Крымская весна", приуроченному к пятилетию воссоединения Крыма с РФ. Праздничные мероприятия прошли на 27 площадках города, сообщили ТАСС в правительстве Магаданской области.

"Эта дата очень важна для нашей страны, действительно настоящий праздник для всех регионов. Для жителей и гостей города в честь праздника было организовано около 30 различных активностей. По всему городу работали тематические площадки, посвященные Крыму и Севастополю, были организованы конкурсы, мастер-классы, угощения блюдами из крымской кухни, игры, выставки и музыкальные концерты", - рассказал собеседник агентства.

По информации правительства региона, мероприятия в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией длились в Магадане на протяжении всего дня. Празднование продолжится в городе 17 и 18 марта.