МВД и МЭР не договорились о слиянии "площадки" и "города" при сдаче экзаменов на права

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. МВД России и Минэкономразвития после согласительного совещания не смогли договориться о проекте реформы экзаменов на получение водительских прав, которая предусматривает объединение "площадки" и "города". Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Для урегулирования разногласий по проекту постановления правительства РФ "О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам допуска граждан к управлению транспортными средствами", возникших по результатам проведения оценки регулирующего воздействия, МВД России и Минэкономразвития России проведено согласительное совещание. По результатам которого разногласия между ведомствами остались неурегулированными. Внесение изменений в проект постановления МВД России не планирует", - говорится в ответе МВД на соответствующий запрос ТАСС.

В МВД также отметили, что ведомствами подготовлены протокол и таблица разногласий. "В рамках данного совещания МВД России отмечено о прогнозируемом сокращении как общего количества практических экзаменов, так и их продолжительности", - сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития раскритиковало подготовленный МВД проект постановления правительства о замене двух экзаменов на права одним. В свою очередь глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что экзамен - "площадка" - для получения водительского удостоверения никто никогда не отменит. "Никто не отменял и никогда не отменит [этот экзамен], - отметил он. - Пока человек не научится на площадке ездить, его никто не пустит на дороги общего пользования".

Черников также подчеркнул, что у ГИБДД и Минэкономразвития нет принципиальных разногласий или конфликта по поводу инициативы объединения экзаменов. По его словам, это позволит кандидатам в водители чувствовать себя комфортнее.