Дорогу в объезд найденной в районе трассы "Таврида" в Крыму пещеры построят в конце марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Строители в конце марта пустят транспорт по временной дороге в объезд километровой пещеры с останками животных возрастом около 1,5 млн лет, которую нашли в районе села Зуя (Симферопольский район) во время работ на трассе "Таврида". После этого начнется строительство трассы над пещерой, сообщил в субботу ТАСС пресс-секретарь крымского управления генподрядчика трассы - компании "ВАД" - Григорий Назаров.

Пещеру с останками хищников и их жертв, примерный возраст которых 1,5-1,8 млн лет, обнаружили в районе строительства трассы "Таврида" прошлым летом. По данным Русского географического общества, она начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. м. Ранее сообщалось о планах создать при пещере, получившей название "Таврида", научный спелеологический стационар.

"Мы проводим укладку второго слоя асфальтобетона на 850-метровом участке временной объездной дороги. Ее общая протяженность составит 900 метров, еще 50 метров предстоит построить на месте пересечения с существующей дорогой, по которой транспорт выезжает из Зуи. Перезапустить транспорт на временную объездную планируем в конце месяца", - добавил Назаров.

Он уточнил, что перезапуск движения на временную объездную нужен для демонтажа старой дороги над пещерой и строительства специальной распределительной плиты. Это сооружение позволит проложить четырехполосную трассу "Таврида" над пещерой не засыпая ее.

О трассе

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая должна стать основой развития новой транспортной системы Крыма. Изначально строительство было разделено на семь участков, шесть из которых пройдут по Республике Крым, еще один - по территории Севастополя. В 2018 году в федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма был включен еще один участок "Тавриды" на территории Севастополя протяженностью 6,2 км.

Строительство дороги началось в 2017 году. Ввод в эксплуатацию семи участков трассы (около 250 км) запланирован на декабрь 2020 года. Стоимость их строительства составляет 149,3 млрд рублей, которые предусмотрены ФЦП. Восьмой участок "Тавриды", как сообщал журналистам замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, может быть запущен на год позже остальных из-за сложного ландшафта.

Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути. Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа.