Газопровод в ХМАО, где 12 марта произошел разрыв с возгоранием, восстановлен

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 марта. /ТАСС/. Газопровод "Ямбург - Тула-2" в районе поселка Сосновка в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), где 12 марта произошел разрыв с возгоранием, восстановлен. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в Ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.

Разрыв с возгоранием произошел на 603 км газопровода "Ямбург - Тула-2" (ДЗО ПАО "Газпром" - ООО "Газпром трансгаз Югорск") около 20:24 мск 12 марта. Возгорание не повлияло на потребителей газа, угрозы населенным пунктам инцидент не создал.

"Целостность магистрального газопровода "Ямбург - Тула-2" восстановлена <…> проводится дефектоскопия смежных участков", - говорится в сообщении на сайте центра.

По данным Минэнерго, на месте работает внутриведомственная комиссия ПАО "Газпром", проводится расследование причин и обстоятельств происшествия. Газ подается по резервной ветке.