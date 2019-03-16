Аксенов: успешное развитие Крыма демонстрируют возможности Русского мира в интеграции

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Успехи в развитии Крыма показывают возможности Русского мира как интеграционного проекта. Они особенно заметны на фоне деградации Украины. Об этом в субботу на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксенов в поздравлении с пятилетием общекрымского референдума.

"Успехи российского Крыма - это презентация возможностей Русского мира как интеграционного проекта, лучший ответ нашим врагам. Результаты развития полуострова особенно впечатляют на фоне экономической и культурной деградации Украины и других постсоветских стран, в которых правят русофобские режимы, обласканные Западом. Главной движущей силой нашего развития является энергия Крымской весны, энергия патриотизма", - написал Аксенов.

Он отметил, что за пять лет Крым прошел путь от деградации и упадка к обновлению и возрождению. "Визитными карточками" российского Крыма стали Крымский мост, трасса "Таврида", новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта "Симферополь", получивший имя Ивана Айвазовского, энергетический мост из Кубани в Крым, новые электростанции: Таврическая и Балаклавская", - написал Аксенов.