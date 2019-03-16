В Ростовской области в прошлом году более 7,5 тыс. человек получили гражданство РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Более 7,5 тыс. человек в Ростовской области получили российское гражданство в прошлом году. Об этом сообщил на открытии нового здания управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой.

"Более 1 млн 700 тыс. услуг вы предоставили в результате своей деятельности в 2018 году, более 7,5 тыс. человек было принято в российское гражданство, примерно такому же количеству оформлено временное проживание, около 7 тыс. человек выдали вид на жительство. Все эти люди - потенциальные граждане РФ в самое ближайшее время", - сказал Горовой, обращаясь к сотрудникам управления.

Строительство нового здания управления велось около 2,5 лет и обошлось, по словам замминистра, в 310 млн рублей. Ранее разные отделы подразделения находились в четырех районах города. В новом здании площадью 8,5 тыс. кв. метров разместили все 11 отделов управления.

