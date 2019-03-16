Около 200 байкеров участвуют в автопробеге Симферополь - Севастополь к 5-летию референдума

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Около 200 байкеров мотоклуба "Ночные волки" и порядка 90 автомобилистов на личном автотранспорте участвуют в субботу в автопробеге к пятой годовщине проведения Общекрымского референдума, по итогам которого Республика Крым и город Севастополь воссоединились с Россией, передает корреспондент ТАСС.

"К нам прибыли наши друзья для участия в мотопробеге из Москвы, Новороссийска, Краснодара, Донецка, Луганска и других городов, чтобы принять участие по поводу референдума и воссоединения Крыма с Россией", - сообщил ТАСС руководитель мотоклуба "Ночные волки - Крым" Виталий Пунько.

Старт был дан на площади им. Ленина в Симферополе, где участники мотопробега совместно со студентами Крымского инженерно-педагогического университета исполнили гимн России.

На финальной точке автопробега самой высокой точке Севастополя - горе Гасфорта запланированы байк-шоу, воздушный вальс парапланов, выступление танцевальных коллективов. Здесь же будет развернут флаг России площадью 1423 кв. м. Гигантский российский флаг уже побывал в Арктике на дрейфующих льдах Северного полюса, на льдах озера Байкал и в небе над Звенигородом.

О референдуме в Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя 16 марта провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Восемнадцатого марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.