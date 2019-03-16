Кадеты из Курска впервые за 10 лет пройдут военно-историческую практику в Севастополе

КУРСК, 16 марта. /ТАСС/. Воспитанники 18-й школы Курска в год пятилетия воссоединения Крыма с Россией восстановили традицию посещения Севастополя и впервые за последние 10 лет пройдут там военно-историческую практику, сообщила ТАСС в субботу директор школы Светлана Медвецкая.

В конце 2018 года делегация из Курской области побывала с официальным визитом в Севастополе, где заключила ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве между 18-й школой Курска и Черноморским высшим военно-морским училищем имени П. С. Нахимова. Именно эта школа из Курска сегодня показывает лучшие результаты по поступлению в высшие военные учебные заведения среди светских общеобразовательных школ России.

"Более десяти лет назад ребята ездили в Севастополь на практику, но после известных событий такая возможность была утрачена. В 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, мы стали мечтать, а в конце прошлого года уже заключили договор - это станет заделом того, что ребята будут служить на Черноморском флоте", - сказала собеседница агентства.

По словам Медвецкой, будущих военнослужащих ВМФ на базе школы готовят в кадетских военно-морских классах на протяжении последних 18 лет. Начиная с 8 класса кадеты изучают основы морского дела, историю флота, занимаются строевой подготовкой. На сегодняшний день среди офицеров российского флота - 56 выпускников этой школы.

"Во время практики 20 кадет получат возможность проживания на территории училища имени Нахимова, экскурсий, бесед и встреч с начальниками факультетов, с выпускниками училища. Ребята познакомятся с историей города, очень хотим попасть на день подъема флага на сторожевом корабле "Сметливый". Закончить практику планируется празднованием Дня Военно-морского флота", - добавила Медвецкая.