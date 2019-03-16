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Более 9 тыс. проектов претендуют на президентские гранты в первом конкурсе в 2019 году

Заявки активно присылали из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской области, Татарстана и Башкирии

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Фонд президентских грантов получил более 9 тыс. заявок на первый в 2019 году конкурс. Об этом сообщила в субботу пресс-служба организации.

Прием заявок на первый в 2019 году конкурс на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества завершился 15 марта. "В Фонд президентских грантов поступило 9011 проектов от 7760 некоммерческих организаций из всех регионов страны", - говорится в сообщении.

Помимо некоммерческих организаций из Москвы и Санкт-Петербурга, активными были представители Волгоградской области - они прислали 419 проектов. Далее - Татарстан, откуда поступило 395 заявок, и Башкирия с 268 инициативами.

"Больше всего грантов некоммерческие организации запрашивают в группе от 500 тыс. до 3 млн рублей. Таких проектов 53%. Заявок на сумму до 500 тыс. рублей - 30%", - отмечается в релизе.

Традиционно самым популярным грантовым направлением среди участников конкурса является "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни". По нему представлено 17% проектов. Еще 13% проектов подано по направлению "Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения". 12% - по направлению "Поддержка проектов в области культуры и искусства".

Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин отметил большую активность некоммерческих организаций. "Много людей неравнодушных, активных, которые хотят изменять нашу жизнь к лучшему", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Он также напомнил, что в 2019 году от президента выделяется рекордно большой объем средств на предоставление грантов. "Мы надеемся, что нам удастся поддержать также много очень проектов", - сказал Чукалин, уточнив, что в 2018 году поддержку получил каждый пятый проект.

О президентских грантах

Итоги конкурса будут подведены и опубликованы до 1 июня, поддержанные проекты смогут стартовать с 1 июля. Также можно будет подать заявки с 10 июня по 31 июля (в рамках второго конкурса 2019 года) и с 14 октября по 25 ноября (на первый конкурс 2020 года).

На предоставление грантов в федеральном бюджете на 2019 год предусмотрено 8 млрд рублей. Такая же сумма предусмотрена на 2020 и 2021 годы.

Конкурсы в целях обеспечения государственной поддержки НКО, участвующих в развитии институтов гражданского общества, проводят с 2006 года. С 2007 по 2016 год их организовывали несколько операторов. В 2017 году учредили единого оператора - Фонд президентских грантов.

В течение 2017-2018 годов Фонд президентских грантов организовал четыре конкурса, в которых приняли участие 16814 НКО. Всего ими было подано 35184 социально значимых проектов. По итогам четырех конкурсов было поддержано 6786 проектов на общую сумму 14,5 млрд рублей.

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