Выставка о культуре Крыма открылась в "Зарядье" к пятилетию воссоединения полуострова с РФ

"Выставка сделана усилиями парка "Зарядье", "РОСИЗО" и силами еще 17 музеев из пяти субъектов РФ, - отметил директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов. - Это замечательная история, когда выставки делаются сообща, когда музеи дают свои сокровища на время экспонирования здесь, в сердце Москвы. Это и Феодосийская галерея, предоставившая уникальные полотна Ивана Айвазовского, которые после этой выставки отправятся с передвижным проектом "Сокровища музеев России" по всей стране, это и "Росфото", предоставивший уникальные фотографии, это и Русский этнографический музей, предоставивший этнографические костюмы жителей Крыма конца XIX - начала XX веков".

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Выставочный проект "На берегах цветущих Крыма", приуроченный к пятилетию воссоединения Крыма с Россией, открылся в субботу в медиацентре московского парка "Зарядье" в рамках фестиваля "Крымская весна", передает корреспондент ТАСС.

Глава департамента поздравил всех посетителей с началом весны: "Специально посмотрел прогноз погоды. В Симферополе плюс 10 [градусов], в Севастополе плюс 9, с понедельника - плюс 14, в Москве у нас пока минус 3. Но если я хотел бы придумать слоган для сегодняшнего мероприятия, я бы сказал так: весна начинается в "Зарядье".

Помимо прочего, в экспозицию вошли живописные и графические произведения, фотографии, костюмы, предметы быта из коллекций Государственного литературного музея, Российского национального музея музыки, Российского государственного архива литературы и искусства и других собраний. Среди полотен Айвазовского на выставке представлены такие шедевры, как "Штиль у Крымских берегов" и "Обоз чумаков при закате солнца". Также посетители могут увидеть пейзажные живописные работы, которые на полуострове создавали Константин Коровин ("Ялта ночью"), Петр Кончаловский ("Крым. Алупка") и другие художники.

Выставка продлится до 21 апреля. Посетители могут воспользоваться интерактивным гидом по выставке в мобильном приложении ARTEFACT, созданном специально для проекта. С его помощью можно узнать малоизвестные факты и интересные обстоятельства создания картин и снимков.

Городской фестиваль "Крымская весна" проходит в столице с 16 по 18 марта на 13 площадках, он посвящен пятой годовщине общекрымского референдума, на котором подавляющее большинство жителей Крыма высказались за воссоединение с РФ. Для гостей организованы выставки фотографий и картин, научно-популярные лекции о литературе, истории, географии Крыма, театральные представления, спортивные, кулинарные и музыкальные мероприятия. Инициатором проведения фестиваля стала Общественная палата РФ, а организатором выступило правительство Москвы.