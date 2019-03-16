Более 300 юных севастопольцев вступили в ряды "Юнармии" в пятилетие Крымской весны

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Более 300 детей и подростков Севастополя в субботу вступили в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Торжественная церемония была приурочена к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота.

"Более 300 детей и подростков Севастополя приняли участие в торжественной церемонии вступления в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Мероприятие прошло на территории мемориального комплекса "Малахов курган" у Оборонительной башни с Вечным огнем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на церемонии присутствовал командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев, представители администрации Севастополя и ветераны флота.