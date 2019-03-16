Юлии Началовой сделали операцию

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Врачи провели певице Юлии Началовой операцию на ноге, сообщил ТАСС в субботу ее отец, композитор Виктор Началов.

Ранее представитель артистки Анна Исаева сообщила, что Началова находится в одной из столичных клиник. Певица резко почувствовала себя плохо, ее состояние оценивалось как тяжелое, артистку ввели в состояние искусственной комы. Диагноз представитель певицы не называла. Накануне, по словам Исаевой, состояние здоровья Началовой стабилизировалось, ухудшения не было.

"Прооперировали, почистили ногу. Интенсивно лечат, больше ничего не могу сказать", - сообщил Началов.

Юлия Началова - российская певица и телеведущая. Известна по композициям "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик". Она также является ведущей шоу "Один в один" на телеканале "Россия-1".