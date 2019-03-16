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Более 14 тыс. человек посетили в Кузбассе выставку трофейного оружия "Сирийский перелом"

Военно-патриотическая акция стартовала 23 февраля и завершится 27 апреля

ТАСС, 16 марта. Более 14 тыс. человек посетили в Новокузнецке проходящую в рамках акции "Сирийский перелом" выставку трофейного вооружения и военной техники, говорится в сообщении Центрального военного округа.

"Поезд с уникальной передвижной выставкой трофейного оружия "Сирийский перелом" посетил Новокузнецк. Более 14 тыс. жителей города ознакомились с образцами холодного, огнестрельного оружия, инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, средств связи, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов, а также бронетанковой и инженерной техники, артиллерийского вооружения сирийских боевиков", - отмечается в сообщении. Всего на выставке представлено более 500 образцов вооружения и военной техники, захваченной у боевиков.

Для посетителей выставки выступили принимавшие участие в культурно-художественном обслуживании российской группировки войск в Сирии музыканты, коллективы ансамблей песни и пляски Центрального военного округа.

Военно-патриотическая акция "Сирийский перелом" проводится Министерством обороны РФ. Она стартовала 23 февраля и завершится 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот" в Московской области.

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