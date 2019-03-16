Городские службы Сочи приведены в повышенную готовность из-за сильных дождей и ветра

СОЧИ, 16 марта. /ТАСС/. Мэр Сочи распорядился привести все городские службы в режим повышенной готовности из-за ожидающихся в субботу вечером сильных дождей и ветре. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По данным синоптиков, сейчас в Сочи около 9 градусов тепла.

"В период с 18:00 16 марта до 18:00 17 марта на территории города Сочи ожидается усиление ветра, порывы до 17 м/с. Местами сильный дождь. В предгорьях и горах дождь, переходящий в мокрый снег, местами осадки сильные, - говорится в сообщении. - По поручению главы курорта все городские службы переведены в режим повышенной готовности".

В пресс-службе добавили, что в предгорьях прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья, туман, на дорогах гололедица.