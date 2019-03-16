{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Городские службы Сочи приведены в повышенную готовность из-за сильных дождей и ветра

В предгорьях прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья, туман, на дорогах гололедица

СОЧИ, 16 марта. /ТАСС/. Мэр Сочи распорядился привести все городские службы в режим повышенной готовности из-за ожидающихся в субботу вечером сильных дождей и ветре. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По данным синоптиков, сейчас в Сочи около 9 градусов тепла.

"В период с 18:00 16 марта до 18:00 17 марта на территории города Сочи ожидается усиление ветра, порывы до 17 м/с. Местами сильный дождь. В предгорьях и горах дождь, переходящий в мокрый снег, местами осадки сильные, - говорится в сообщении. - По поручению главы курорта все городские службы переведены в режим повышенной готовности".

В пресс-службе добавили, что в предгорьях прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья, туман, на дорогах гололедица.

Теги
РоссияКраснодарский край
Чтения "Литературный Крым" открылись в Москве в рамках фестиваля "Крымская весна"
Посетители чтений увидят финал поэтического конкурса на лучшее стихотворение о Крыме "Берега Тавриды"
Читать полностью