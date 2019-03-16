Кузнецова: квартиру с брошенной девочкой в Москве следовало проверить из-за долга за ЖКУ

"Комиссия по делам несовершеннолетних, если квартира отключена от коммунальных услуг, должна была выйти [по адресу квартиры]. Более того, если есть неуплата и факт большой задолженности, [они] должны были выяснить, что происходит, заглянуть, зайти. Но этого, к сожалению, не произошло", - сказала она.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Комиссия по делам несовершеннолетних должна была проверить квартиру на Ленинградском шоссе в Москве, где нашли брошенную пятилетнюю девочку, после отключения там света и воды. Об этом заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

Детский омбудсмен также отметила необходимость предпринять меры по улучшению работы комиссии по делам несовершеннолетних. По ее словам, сейчас этот орган в основном занимается привлечением к административной ответственности провинившихся родителей, в то время как в определенных случаях им требуется помощь. "Мы подали предложение о необходимости повышения квалификации членов комиссии по делам несовершеннолетних", - добавила Кузнецова.

Она также призвала "не прятать социальную помощь от населения" и работать на предупреждение неблагоприятной ситуации. "Семье не нужны штрафы, ей нужна поддержка и помощь. Может, достаточно порой просто консультации об услугах, льготах и пособиях, которые этой семье положены: она просто о них не знает", - заключила детсткий омбудсмен.

Об обнаружении ребенка сообщил 10 марта столичный главк Следственного комитета, по данным которого, у девочки отсутствовали социальные навыки и имелись признаки истощения. Со слов соседей, матери ребенка не было дома несколько дней. Савеловский суд Москвы 12 марта арестовал мать девочки Ирину Гаращенко на два месяца, ей инкриминируется покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии. Органы опеки и попечительства и прокуратура обратились в суд с заявлением о лишении женщины родительских прав.

Врачи сообщили, что по физическим параметрам девочка не отстает от сверстников, пока наблюдается задержка умственного развития (ребенок не разговаривает, а только произносит звуки, похожие на слоги), однако врачи не исключают, что она сможет догнать своих одногодок в этом плане.