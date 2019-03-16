ТАСС, 16 марта. Лыжный фестиваль "Лямпиада-2019" открылся в Республике Коми. В состязаниях принимают участие 437 лыжников и 134 "лямписта" (лямпы - широкие охотничьи лыжи с мягкими креплениями), сообщила в субботу пресс-служба главы республики Сергея Гапликова.

Республиканский лыжный фестиваль "Лямпиада" ежегодно проходит в селе Большелуг Корткеросского района. В этом году он проводится в 13-й раз. Фестиваль открыл глава республики.

"Здорово, что здесь каждый может отлично провести время, отдохнуть с семьей, друзьями, подышать свежим воздухом и, конечно, приобщиться к истории и традициям Коми края", - сказал на церемонии Гапликов, слова которого приводит пресс-служба. Он поздравил участников фестиваля с праздником и пожелал им успехов в соревнованиях.

В фестивале участвуют лыжники и "лямписты" из Корткеросского, Усть-Куломского, Ижемского, Удорского, Троицко-Печорского, Сыктывдинского, Сысольского районов республики, а также Сыктывкара, Ухты и Сосногорска.

Самый юный участник - лыжница из села Большелуг 2017 года рождения, а самый старший спортсмен из Айкино, 26 марта ему исполнится 80 лет. Лыжники бегут в возрастных группах разные дистанции, VIP-гонку, биатлон на лямпах, гонки на лямпах и лызях (охотничьи лыжи подбитые мехом оленя). По правилам фестиваля в последних двух дисциплинах "лямпийцы" выступают в лазах - национальной охотничьей одежде, вместо лыжных палок - койбедь (охотничий посох). Победители гонок получат призы главы Республики Коми.