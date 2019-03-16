Михаил Кокшенов опроверг информацию об ухудшении самочувствия

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Народный артист России Михаил Кокшенов в разговоре с ТАСС по телефону опроверг информацию о резком ухудшении самочувствия.

Ранее в субботу телеканал "Рен ТВ" сообщил, что у артиста случился приступ на фоне низкого давления, не уточняя подробностей.

"Все хорошо", - сказал Кокшенов.

Сиделка актера добавила, что он находится в прекрасном состоянии.

"Это все [информация о приступе - прим. ТАСС] - обман, не знаю, кто пустил эту "утку". Ничего не было. Михаил Михайлович в прекрасном состоянии", - подтвердила сиделка Кокшенова Феруза, которая работает у артиста после его инсульта в 2017 году.

Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. В 1963 году окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина (сейчас - Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, Москва). В 1957 году впервые принял участие в киносъемках, исполнив эпизодическую роль комсомольца в драме Александра Зархи "Высота".

В общей сложности сыграл более 130 ролей в фильмах и сериалах. К числу наиболее известных работ актера относятся роли ефрейтора Захара Косых в фильме "Женя, Женечка и "Катюша" (1967, Владимир Мотыль), Федота Муратова в драме "Даурия" по одноименному роману Константина Седых (1971, Виктор Трегубович), Степана в комедии "Спортлото-82" (1982, Леонид Гайдай), Леши Пряхина в фильме "Самая обаятельная и привлекательная" (1985, Геральд Бежанов).