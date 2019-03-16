Семь санаториев открыли представительства на площадках фестиваля "Крымская весна"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Семь здравниц полуострова представили свои экспозиции и описание услуг на площадках фестиваля "Крымская весна", который проходит с 16 по 18 марта в Москве в рамках празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией. Об этом ТАСС сообщили представители цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" правительства столицы.

"На площадках фестиваля "Крымская весна" [начались] встречи с представителями семи санаториев, которые пройдут на площади Революции и бульваре Дмитрия Донского. Гости могут узнать все об отдыхе в Крыму: о размещении, питании, экскурсиях, развлечениях, пляжах, особенностях тех мест, где они находятся", - сообщили в пресс-службе "Московских сезонов".

В местах презентаций санаториев будет звучать джаз и популярная курортная музыка, посетители смогут изучать историю и природу Крыма, учиться готовить крымские блюда и угощаться ими. Время проведения встреч: 16 и 17 марта - с 10:00 до 22:00 и 18 марта с 11:00 до 21:00 мск.

С 16 по 18 марта сотрудники ялтинского курортного отеля "Пальмира Палас" и Сакского военного клинического санатория им. Пирогова будут общаться с гостями фестиваля в анимационном шале площадки на Бульваре Дмитрия Донского. Санатории "Ай-Петри", "Мисхор", "Дюльбер" и "Морской прибой", располагающиеся неподалеку от Ялты, и санаторий "Полтава-Крым" в городе Саки будут гостить на площади Революции 16 марта и на Бульваре Дмитрия Донского 17 и 18 марта. Найти их "резиденции" можно будет в одном из торговых шале, пояснили в мэрии.