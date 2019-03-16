Почти 900 сноубордистов и лыжников в купальниках спустились с горы на карнавале в Сочи

СОЧИ, 16 марта. /ТАСС/. Одетые в купальные шорты и бикини 870 участников высокогорного карнавала BoogelWoogel спустились на сноубордах и лыжах с горы на курорте "Роза Хутор" в Сочи. Об этом сообщили журналистам в субботу пресс-служба организаторов карнавала.

"Сегодня же на наших глазах случилось настоящее торжество отваги, морозоустойчивости и, конечно, безумия! Это стало неожиданностью даже для нас, для организаторов, - цитирует организатора карнавала Никиту Гирина пресс-служба. - Но настоящих бугельвугельцев не остановит ни снег, ни дождь, ни мороз! И 870 героев Бугельпийских игр пришли на склон и уж точно установили свой собственный рекорд".

В пресс-службе уточнили, что первыми карнавальный спуск осуществили музыканты оркестра, которые специально для этого научились кататься на лыжах. Следом за оркестром стартовал массовый спуск на лыжах и сноубордах в купальниках.

Высокогорный карнавал BoogelWoogel традиционно проходит в формате Бугельпийских игр. Состязания проводятся в 36 веселых видах спорта как в личном, так и в командном зачете. Карнавал продлится до 17 марта.