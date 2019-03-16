Двухдневный автопробег к пятилетию воссоединения России и Крыма стартовал в Тамбове

ТАМБОВ, 16 марта. /ТАСС/. Двухдневный автопробег, посвященный пятилетию воссоединения Крыма с Россией, стартовал в Тамбове. Пятнадцать машин отправились по маршруту, который образует на карте цифру "5", сообщил в субботу ТАСС начальник отдела управления общественных связей администрации Тамбовской области Ольга Негрова.

"В патриотическом автопробеге, посвященном пятилетию воссоединения России и Крыма, приняли участие 75 волонтеров, которые на 15 экипажах проедут 555 км пути. Главная "фишка" пробега в том, что маршрут в итоге образует на карте цифру "5". В каждом населенном пункте колонны машин будут встречать и провожать местные жители", - сказала Негрова, уточнив, что в субботу участники должны проехать 330 км от общей протяженности всего маршрута.

По ее словам, также в сквере Петрова в Тамбове состоялось открытие выставки, где были представлены работы крымских фотохудожников. В воскресенье в рамках празднования юбилейной даты на площади Музыки пройдет фестиваль крымской кухни. "Гости праздника смогут познакомиться с традициями крымских татар, их обычаями и культурой, а также оценить блюда татарской кухни - плов, манты, эчпочмак, кюфке, чак-чак и другие. Плов будут готовить в огромном казане на глазах у гостей праздника", - сказала Негрова.