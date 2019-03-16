Наблюдательный совет конкурса "Лидеры России" не получал жалоб от финалистов

СОЧИ, 16 марта. /ТАСС/. Финалисты конкурса управленцев "Лидеры России", завершающий этап которого проходит в Сочи с 13 по 17 марта, не обращались в наблюдательный совет проекта с какими-либо жалобами. Об этом сообщил журналистам в субботу член совета, главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

В заключительном этапе "Лидеров России" участвует 300 человек, из которых будет выбрано 100 победителей.

"На финале жалоб не было", - сказал Ремчуков, отметив, что готовность отстаивать свое мнение, в том числе и обжаловать решения экспертов, является качеством лидера.

Также он отметил, что средний уровень подготовки финалистов повысился по сравнению с прошлым годом.

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

Первый конкурс стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Финальный этап прошел 7-11 февраля 2018 года на площадке "Сириуса". Более 80 участников первого конкурса получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.