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Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Telegram

Большинство пользователей жалуются на проблемы с отправкой или получением сообщений

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в субботу по всему миру, в том числе и в России. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошел около 15:00 мск. Больше всего с проблемами сталкиваются европейские пользователи, в частности, в Италии, Испании, Великобритании, Германии, Франции, Польше, а также в Бразилии, США и Турции.

В России больше всего на сбои в работе мессенджера жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Перми, Самары, Новосибирска, Иркутска, Симферополя и Воронежа.

Большинство пользователей сервиса Downdetector (50%) жалуются на проблемы с отправкой или получением сообщений, еще 44% сообщают о невозможности подключиться к Telegram, 5% отметили проблемы в работе сайта мессенджера.

В свою очередь команда Telegram сообщила в Twitter, что работает над устранением сбоя. "Около 70 тыс. наших пользователей временно видят свою учетную запись как "удаленную" из-за проблем с сервером. Ваши данные не потеряны, скоро все вернется в норму", - говорится в сообщении.

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