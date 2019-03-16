Глава Петербурга призвал горожан активно участвовать в общественном самоуправлении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей города активно участвовать в территориальном общественном самоуправлении для эффективного решения проблем благоустройства, наряду с властями. Такое мнение он высказал в субботу в ходе общения с горожанами во время рабочего объезда Выборгского района.

"У меня большая просьба к вам - надо проявлять активность. Надо, конечно, помогать в этом отношении, заботиться о своем доме, создавать территориальное общественное самоуправление: старший по дому, старший по парадной, по микрорайону. Потому что за всем не уследишь и все не увидишь. Надо проявлять свою активную гражданскую позицию, тогда и город будет чистым, светлым и уютным", - сказал Александр Беглов, обращаясь к посетителям городской поликлиники в Осиновой Роще.

В общении с журналистами по итогам осмотра районных объектов социальной инфраструктуры Беглов отметил, что он создал специальную рабочую группу из своих советников, которые будут контролировать исполнение всех поручений, данных им во время рабочих объездов. В числе приоритетных задач для городских властей Беглов назвал ликвидацию отставания между темпами жилищной и социальной застройки. "Мы сейчас ставим перед собой амбициозную задачу - до 1 сентября ввести порядка 19 детских садов и 4 школы в целом по городу", - сказал он.

Обращения горожан

Александр Беглов отметил, что регулярные объезды районов позволяют руководству города выявить, какие вопросы требуют первоочередного внимания или вложения средств, переформатирования подходов к их решению.

"В дальнейшем мы, конечно, будем перестраивать свою систему для того, чтобы это была плановая система, которая контролировала бы и жилищную застройку, и социальную застройку, и то, что касается транспортной инфраструктуры. Пока приходится в ручном режиме регулировать эти вопросы", - пояснил он, добавив, что такая система контроля и управления будет использоваться, по меньшей мере, до сентября, пока не будут введены в строй запланированные школы, детские сады и поликлиники.

Врио губернатора Петербурга сказал, что заведенная им страница в социальной сети "ВКонтакте" тоже помогает выявлять городские проблемы, обращения жителей связаны в том числе и с бюджетным процессом. "Мы договорились о том, что мы открытое правительство и формируем бюджет снизу вверх, а не сверху вниз. Горожане должны знать, на что в первую очередь нужно потратить деньги, как они расходуются, как контролируются эти деньги, давать свои соответствующие предложения", - отметил он.

Беглов пояснил, что в настоящее время руководство Петербурга занимается подсчетом средств и аккумулированием вопросов, которые ставят перед властью горожане и которые необходимо решить правительству города. "После этого, когда мы все посчитаем, мы посмотрим - пойдем либо на осеннюю корректировку [бюджета], либо на весеннюю", - сказал он.