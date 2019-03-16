В "Артеке" прошел референдум по объявлению Годом детской дипломатии 2020 год

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Более 3 тыс. артековцев приняли участие в детском референдуме по объявлению 2020 года Годом детской дипломатии, говорится в субботу в распространенном сообщении пресс-службы Международного детского центра (МДЦ) "Артек".

"16 марта 2019 года, в день исторического голосования о воссоединении Крыма с Россией в "Артеке" прошел Детский референдум. Более 3 тыс. артековцев выразили свое мнение по вопросу "Поддерживаете ли вы объявление 2020 года Годом детской дипломатии?" - говорится в сообщении.

Отмечается, что голосование прошло на четырех участках в полном соответствии с принятыми демократическими стандартами: были напечатаны бюллетени, устроены информационные стенды, кабинки и урны для голосования, организована счетная комиссия из числа детей и вожатых, которая будет фиксировать результаты референдума.

"Сегодня из "Артека" исходит инициатива проведения Года детской дипломатии. Важно показывать детям всего мира, что "Артек" открыт, что границы условны, и они существуют у взрослых, а не у детей. Мы открыты, "Артек" - это страна детства без границ", - приводятся в сообщении слова и.о. директора МДЦ Константина Федоренко.

Он пояснил, что вопрос, внесенный на Детский референдум связан с тем, что именно из "Артека" пошла детская дипломатия и он развивался как столица детской дипломатии. Первая делегация детей из Германии приехала в "Артек" в 1929 году. А многие артековцы стали знаменитыми послами мира: Саманта Смит, Катя Лычева, Эймон Берк.

Итоги голосования будут объявлены в 20:00 мск на "Артек-Арене" на празднике открытия смены "Крым. Пересечение времен", после чего будет принято соответствующее обращение к президенту России.

О референдумах в "Артеке"

Детский референдум в "Артеке" - это традиционное мероприятие, которым детский центр отмечает годовщину крымского голосования 2014 года о воссоединении полуострова с Россией. Референдум не только напоминает об историческом событии, но и является школой гражданственности, в ходе которой дети изучают основы демократических процедур. Первый детский референдум был проведен в МДЦ в 2016 году. Основанный в 1925 году "Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР.

С 2014 года МДЦ принял более 4 тыс. детей из 82 стран, в 2019 году детский центр планирует принять до 2 тыс. детей из 77 стран.