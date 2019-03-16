В ассоциации аптечных сетей сообщили об отсутствии жизненно важного кардиопрепарата

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева в субботу подтвердила ТАСС, что препарат амиодарон отсутствует в аптеках.

"Да, препарата нет, ожидаем от производителей в начале апреля", - сказала она.

Ранее в РБК сообщалось, что в российских аптеках наблюдается дефицит кардиологического препарата амиодарона, поставки которого осуществляла французская компания Sanofi. Завотделением кардиореанимации ГКБ №29 Алексей Эрлих рассказал изданию, что пациенты уже несколько недель не могут купить этот препарат. Амиодарон входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Комментариями Минздрава РФ и Росздравнадзора относительно сложившейся ситуации ТАСС пока не располагает.

Важность препарата

Как рассказал ТАСС врач-кардиолог, доцент Сеченовского университета Антон Родионов, альтернативного амиодарону препарата, который мог бы применяться у пациентов с угрожающими жизни нарушениями работы сердечного ритма, не существует.

"Прямой замены этому препарату не существует, есть другие антиаритмики, но они далеко не всегда подходят, и есть ситуации, когда амиодарон - это действительно единственный возможный препарат", - сказал Родионов. Он пояснил, что амиодарон применяется не только для купирования некоторых нарушений сердечного ритма, но и для поддерживающей терапии некоторых угрожающих жизни нарушений работы сердца.

"Он медленно выводится достаточно из организма, то есть после прекращения приема препарата его концентрация еще в течении нескольких недель, уменьшающаяся концентрация будет в организме находиться, но в принципе прекращение приема амиодарона у тех пациентов, которым он действительно назначен по жизненным показаниям, оно может привести к гибели", - добавил собеседник агентства.

Профессор кафедры профилактической неотложной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов считает амиодарон самым эффективным лекарством подобного класса. "Из всех препаратов, которые влияют на аритмию, то есть на сердечные заболевания, связанные с нарушением сердечного ритма, - это лекарство самое эффективное", - сказал он ТАСС.

Копылов объяснил, что данный препарат влияет как на желудочковую аритмию, которая может угрожать жизни, так и наджелудочковые нарушения, способные доставлять очень существенный дискомфорт.

"Проблема серьезная, заменить его зачастую просто нечем: можно пытаться заменить его на менее эффективный препарат либо на вообще неэффективный", - заключил профессор.