Президент Молдавии дал старт мероприятиям к 75 годовщине освобождения страны от фашистов

КИШИНЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон принял участие в посадке деревьев на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", дав таким образом старт серии памятных мероприятий к 75 годовщине освобождения республики от фашистских захватчиков. В состоявшейся в субботу акции также приняли участие семья и члены администрации президента, посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов, представители Союза офицеров Молдавии и другие.

"Сегодня поблагодарил всех, кто прикладывает усилия для увековечивания памяти героев, и выразил уверенность в том, что празднование на общенациональном уровне 75-летия освобождения Молдовы сыграет важную роль в укреплении нашей государственности и патриотическом воспитании нашей молодежи", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По словам президента, под его патронатом в этом году запланирован широкий круг памятных мероприятий, которые будут проходить во многих городах страны. Также здесь запланирована съемка документального фильма об освобождении Молдавии. В День Победы Додон планирует вновь возглавить шествие к Вечному огню на Мемориале воинской славы в Кишиневе, еще одна демонстрация анонсирована в Кишиневе 24 августа, когда здесь будут отмечать годовщину освобождения.

Летом 1944 года на территории Молдавии проходили ожесточенные бои в рамках Ясско-Кишиневской операции. Она началась с форсирования реки Днестр и захвата узкой полосы земли у села Шерпены, что позволило сковать на этом участке крупные силы противника, в то время как основной удар пришелся на другой участок фронта. В результате этого наступления была освобождена Молдавия, выведена из войны Румыния, разгромлены основные вражеские силы группы армий "Южная Украина" и освобождена Измаильская область Украины.

В 2004 году на месте кровопролитных боев на расположенном в излучине реки Днестр шерпенском плацдарме был сооружен мемориальный комплекс. Его построили при поддержке правительства Москвы и ряда областей России, Украины и Белоруссии в память об 11 тыс. советских солдат, погибших здесь в ходе Ясско-Кишиневской операции.