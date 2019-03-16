Реставрацию комплекса Зосимова пустынь завершат в 2020 году

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Реставрация Троице-Одигитриевского ставропигиального женского монастыря Зосимова пустынь, расположенного на территории Москвы, будет завершена в 2020 году. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минкультуры РФ по итогам посещения комплекса главой министерства Владимиром Мединским и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Как отметили в ведомстве, министр и предстоятель Русской православной церкви высоко оценили реставрацию.

"За 2018 и начало 2019 года были отреставрированы Дом с мезонином, первый этаж Дома причта, колокольня и хозяйственный корпус. Таким образом, основные работы выполнены. Завершающий этап реставрации будет проведен в этом, а также следующем году", - сказал заместитель руководителя Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ Эльдар Тактаров, чьи слова привели в пресс-службе.

В частности, запланированы работы на втором этаже Дома причта и проектирование с последующей реставрацией здания гостиницы, которая сейчас находится в руинах.

Монастырь Зосимова пустынь возник на основе женской общины, начало которой положил старец Зосима в 1820-х годах. Официально утвержденная в 1841 году, община получила в 1856 году статус общежительного монастыря и была устроена на земле помещицы Марии Бахметевой.

Монастырь, продолжавший существовать после 1917 года как трудовая земледельческая артель, был закрыт окончательно в мае 1929 года. В 1967 году на его территории действовал пионерлагерь для детей сотрудников Московского метрополитена. Возрожден как женский в августе 1999 года - сначала как подворье московского Новодевичьего монастыря, позже Священный синод принял решение об открытии Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни как самостоятельного монастыря.