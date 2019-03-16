Митинги против изменений в новгородской системе здравоохранения собрали около 450 человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Два прошедших в городе Окуловка Новгородской области митинга против изменений в системе областного здравоохранения собрали около 450 человек, нарушений на акциях не зафиксировано. Об этом в субботу ТАСС сообщила заместитель главы Окуловского района Марина Петрова.

"Первый митинг собрал порядка 150 человек, второй около 300, под конец осталось порядка 50 человек. Все прошло спокойно, все высказались, нарушений и провокаций не было", - рассказала собеседница агентства и добавила, что акции были согласованы с властями.

Люди выступали против оптимизации центральных районных больниц и сокращения объемов стационарной и скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в течение года ряд медицинских учреждений региона изменит режим работы. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщал ТАСС, что в результате реорганизации в области будет усилена первичная диагностика заболеваний населения в районах региона. Для этих целей закупается мобильная медицинская аппаратура и мобильные фельдшерско-акушерские пункты.