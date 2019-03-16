Школьник из Волгоградской области приютил более 200 выброшенных на мусорку летучих мышей

ВОЛГОГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Школьник из города Волжский Волгоградской области приютил 203 летучих мыши, которых на этой неделе волонтеры нашли в мусорных баках в столице региона. Волонтеры обратились к школьнику, поскольку у него есть опыт ухаживания за летучими мышами, сообщила ТАСС в субботу зоозащитница Наталия Грандовская.

"Прохожие услышали шум, заглянули в контейнеры и увидели там летучих мышей. Написали об этом в интернете, приехали волонтеры и спасли 203 мышей, - сказала Грандовская. - Решили обратиться к этому мальчику, потому что у него есть опыт откармливания мышей и он занимается помощью птицам".

Она добавила, что у школьника летучие мыши пробудут около месяца, после чего их выпустят на волю. При этом волонтерам удалось спасти не всех летучих мышей. Часть этих животных, которых из пакетов еще до приезда зоологов выпустили прохожие, скорее всего погибла. "Летучие мыши не выживают в такое время, потому что нет насекомых, температура не стабильна. Им еще минимум как месяц надо было находиться в спячке", - пояснила Грандовская.

Как рассказал зоологам очевидец, летучих мышей выбросила одна из жительниц расположенного рядом с мусоркой дома. Женщина нашла стаю мышей у себя на балконе. Зоологи уже обратились с заявлением в полицию и природоохранную прокуратуру с просьбой наказать виновных в таком обращении с животными.

В пресс-службе регионального МВД ТАСС подтвердили получение заявления от активистов. "Проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.