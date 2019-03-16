Молодежный центр откроют в Петербурге в здании советского кинотеатра, пустовавшего 15 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Молодежный досуговый центр появится к 2021 году в Санкт-Петербурге в здании бывшего советского кинотеатра "Фестиваль", которое пустовало на протяжении последних 15 лет. Об этом сообщил в субботу врио губернатора города Александр Беглов.

"Долго стоял бывший кинотеатр "Фестиваль" в таком состоянии разрушенном, сейчас начинают приводить его в порядок. Мы думаем, что к 2021 году мы его введем в строй", - сказал Беглов, общаясь с представителями молодежных организаций Выборгского района.

Планируется, что на базе бывшего кинотеатра на проспекте Просвещения будет создан молодежный центр с творческими, спортивными, образовательными и иными студиями, в которых смогут заниматься более 1,5 тыс. молодых людей. Там разместятся лектории, конференц-залы и выставочное пространство, а также будет учрежден центр развития добровольчества.

Одна из представительниц молодежных организаций, принимавшая участие в разработке концепции досугового центра, в ходе общения с руководством города отметила, что новая площадка будет доступной и для людей с ограниченными возможностями по здоровью. "Это даст им возможность общаться со своими сверстниками", - добавила она.

В настоящее время здание площадью более 5 тыс. кв. м, построенное в 1986 году, находится в аварийном состоянии. По данным пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга, на 2019 год из городского бюджета выделено 100 млн рублей для проведения первого этапа ремонтных работ.