Работа Telegram восстановлена после сбоя

ТАСС, 16 марта. Работа мессенджера Telegram восстановлена для пользователей по всему миру после сбоя, который произошел в субботу днем. Об этом команда Telegram сообщила в Twitter.

"Работа мессенджера вернулась в норму <...> Если вы не видите группы, в которых состоите, выйдите из системы и зайдите снова. Любые другие незначительные побочные эффекты связаны с кэшированием данных и исчезнут сами по себе", - говорится в сообщении.

Сбой в Telegram произошел около 15:00 мск и коснулся порядка 70 тыс. пользователей мессенджера. Почти 50% пользователей сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, жаловались на проблемы с отправкой или получением сообщений, еще 44% сообщали о невозможности подключиться к Telegram, 5% отмечали проблемы в работе сайта мессенджера.