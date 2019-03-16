Студенты из 28 стран прошли подготовку перед чемпионатом по программированию ICPC

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Свыше 300 студентов из почти 30 стран мира приняли участие в сборах по программированию, которые прошли в Москве, Маскате (Оман) и Кампина-Гранди (Бразилия). Как сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе центра развития ИТ-образования МФТИ, сборы стали финальным этапом подготовки к чемпионату мира по программированию ICPC.

"В Москве, Маскате и Кампина-Гранди завершились восьмидневные сборы под эгидой международного образовательного проекта по спортивному программированию Moscow Workshops ICPC. В них перед чемпионатом мира по программированию приняли участие более 300 студентов-программистов из 28 стран мира", - сообщили в пресс-службе. В ней уточнили, что студенты посещали лекции и решали задачи, в том числе с помощью российских тренеров.

В Москве на кампусе МФТИ обучение с 9 по 15 марта прошли 160 студентов из 20 стран, в том числе из Мюнхенского технического университета, Техасского университета в Остине (США), Национального университета Сингапура и других вузов. Сборы в Маскате на площадке Немецкого технологического университета в Омане состоялись впервые, с 9 по 15 марта в них поучаствовало более 100 студентов из восьми стран. В Бразилии сборы прошли с 10 по 16 марта на базе Федерального университета Кампина-Гранди, в них приняли участие 15 студентов.

"Сборы этого года практически в одно время объединили сразу три страны: Россию, Оман, Бразилию. От сборов к сборам, по мере приближения финала, задачи становятся все сложнее, и все команды, принимавшие участие в сборах, показали достойный уровень. Стоит отметить, участники сборов продолжают подготовку к чемпионату на фестивале MosCode, который сейчас проходит в столице", - процитировали в пресс-службе проректора МФТИ, основателя Moscow Workshops ICPC Алексея Малеева.

International Collegiate Programming Contest (ICPC) - старейший, крупнейший и самый престижный в мире чемпионат по спортивному программированию. Соревнование проводится ежегодно c 1977 года. В финал чемпионата попадают команды, прошедшие многоступенчатый отбор на региональных этапах.

Финал чемпионата мира по программированию ICPC 2019 года состоится в Порту (Португалия) с 31 марта по 5 апреля.