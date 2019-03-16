В наблюдательном совете "Лидеров России" отметили прозрачность и объективность конкурса

СОЧИ, 16 марта. /ТАСС/. Члены наблюдательного совета конкурса управленцев "Лидеры России", финал которого проходит с 13 по 17 марта в Сочи, отмечают его абсолютную прозрачность, объективность и дружественную атмосферу.

"Этот конкурс - то, чего нам не хватало", - сказала в субботу в беседе с журналистами член набсовета, генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

По ее мнению, раскрытие человеком своих возможностей - "это самое важное, что обеспечивает движение общества вперед, и конкурс предоставляет те возможности, реализация которых крайне важна сегодня". "Я глубоко уверена, что в России огромное количество невероятно одаренных, талантливых, нацеленных на результат людей", - констатировала Трегулова.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов поблагодарил первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко за приглашение в состав наблюдательного совета и возможность принимать участие в выборе "лучших людей в России на руководящие должности".

"Это работа на Россию, мы рады иметь к этому отношение и причастность", - подчеркнул член набсовета конкурса, советник президента РФ Владимир Толстой.

Объективная и чистая история

Трегулова отметила объективность оценки участников "Лидеров России". "Если говорить об объективности, то там абсолютно система анонимности оценки [конкурсантов]", - заверила она.

Толстой также назвал конкурс "абсолютно честной историей". "Наша [наблюдательного совета] цель - обеспечить прозрачность и чистоту этого конкурса, мы ни во что не вмешиваемся, мы именно наблюдаем за тем, как работают участники, оценщики [участников], эксперты <...> И мы своим авторитетом, репутацией отвечаем за честность, чистоту и прозрачность [конкурса] ", - пояснил он.

"Трудно представить более прозрачный конкурс, его структура такова, что предполагает открытость", - отметила член набсовета, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак.

Командная атмосфера

В беседе с журналистами Толстой также обратил внимание на атмосферу конкурса, особенно его финальной стадии.

Напомнив, что из 300 финалистов лишь 100 станут победителями, это "жесткая конкуренция", он отметил, что на финальной стадии конкурса царит "атмосфера очень доброжелательная, командная". "Это говорит о том, что лидеры обязаны уметь подчинять себя интересам всех", - полагает Толстой.

"Лидеры России"

"Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития одноименной платформы была создана автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей".

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге в финал было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей.

В ходе финала конкурсанты давали открытые уроки, проходили мастер-классы и семинары, участвовали в оценочных мероприятиях, направленных на выявление их компетенций. Обязательным условием для допуска к завершающей стадии конкурса был запуск социального проекта "Сердце лидера".

Победители конкурса получат в том числе возможность в течение года проходить программу наставничества у государственных деятелей, топ-менеджеров ведущих компаний.

По итогам первого конкурса "Лидеры России", финал которого прошел 7-11 февраля 2018 года, более 80 его участников получили кадровые назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.