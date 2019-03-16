Во Франции прошли экологические манифестации

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Марши за сохранение климата, прошедшие по всей Франции в субботу, привлекли в общей сложности более 350 тыс. участников. Об этом сообщают организаторы в совместном заявлении. Оно размещено на сайте международного движения Alternatiba.

"В эту субботу более 350 тыс. человек в 220 городах Франции собрались, чтобы осудить бездействие правительства страны перед лицом климатического кризиса", - написано в совместном заявлении организаторов.

Как сообщается, в Париже на акцию пришли 107 тыс. человек. "В этот день впервые собрались вместе простые граждане, эко-активисты, участники молодежной забастовки, "желтые жилеты", профсоюзы и движения против репрессий - все они объединились против одной той же политики, которая сокрушает мир", - отмечают организаторы.

МВД Франции, как отмечает Agence France-Presse, зафиксировало во французской столице 36 тыс. человек. Консалтинговая компания Occurence заявила об участии 45 тыс. участников "Марша века" за сохранение климата только в Париже.