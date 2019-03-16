Гигантский флаг РФ и воспоминания участников. Юбилей Крымской весны отметили в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Тысячи жителей Севастополя в субботу отметили пятилетие референдума, который завершился воссоединением Крыма с Россией, на площадке байк-клуба "Ночные волки" у подножия горы Гасфорта. Здесь был развернут самый большой флаг России, со сцены звучали песни о любви к стране в исполнении рок-музыкантов, а крымчане делились воспоминаниями, передает корреспондент ТАСС. Колонна, в составе которой от Симферополя до Севастополя проехали сотни байкеров, завершила пробег на фестивальной площадке около горы Гасфорта - самой высокой в городе. Здесь расположена стационарная выставка военной техники, инсталляции, ежегодно проводится байк-фестиваль. В годовщину референдума, который стал итогом всей Крымской весны, на площадке проходит праздничный концерт.

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Для собравшихся "ожили" декорации, использовавшиеся на байк-шоу предыдущих годов, из-за кулис выехал "реактор" в форме православного храма. "Здесь, в Севастополе, загудел русский реактор, именно он дал вам энергию и силу присоединить к себе Россию", - сказал со сцены президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов. Когда раскрывается конструкция в виде герба СССР, на площадку перед сценой выносят 70-метровый российский флаг - он считается самым большим и занесен в Книгу рекордов России. Чтобы его развернуть, потребовались десятки человек - байкеры из разных регионов и их друзья, участники крымского ополчения. Еще один триколор поднимают на специальный флагшток над гербом СССР, и если смотреть с фестивальной поляны, он кажется выше горы Гасфорта. Этот флаг еще до воссоединения Крыма с Россией Залдостанову передал президент РФ Владимир Путин, и президент мотоклуба привез его в Севастополь в 2009 году. "[После развала СССР] я тяжело переживал смену флага. Но сейчас он связан со всеми преодолениями и победами нашего государства, с этим флагом люди готовы идти на смерть в борьбе за русское будущее", - отметил лидер "Ночных волков" Кроме того, в небе два паралета (летательные аппараты с двигателем и конструкцией типа парашюта вместо крыльев) пронесли флаги Крыма и Севастополя. Пилоты отметили, что погода в субботу нелетная - поднялся ветер, но не подняться в небо в такой праздник они не могли. Защищали детей, мир и дружбу "Я уверен, что в памяти у нас остались те две недели, когда мы защищали интересы нашего российского Крыма и российского Севастополя. Мы не ставили условий, ничего не требовали - просто верили в то, что это наш единственный шанс сберечь мир и дружбу на Крымском полуострове", - сказал, выступая на празднике, глава Республики Крым Сергей Аксенов.