Гигантский флаг РФ и воспоминания участников. Юбилей Крымской весны отметили в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Тысячи жителей Севастополя в субботу отметили пятилетие референдума, который завершился воссоединением Крыма с Россией, на площадке байк-клуба "Ночные волки" у подножия горы Гасфорта. Здесь был развернут самый большой флаг России, со сцены звучали песни о любви к стране в исполнении рок-музыкантов, а крымчане делились воспоминаниями, передает корреспондент ТАСС.
Колонна, в составе которой от Симферополя до Севастополя проехали сотни байкеров, завершила пробег на фестивальной площадке около горы Гасфорта - самой высокой в городе. Здесь расположена стационарная выставка военной техники, инсталляции, ежегодно проводится байк-фестиваль. В годовщину референдума, который стал итогом всей Крымской весны, на площадке проходит праздничный концерт.
Для собравшихся "ожили" декорации, использовавшиеся на байк-шоу предыдущих годов, из-за кулис выехал "реактор" в форме православного храма. "Здесь, в Севастополе, загудел русский реактор, именно он дал вам энергию и силу присоединить к себе Россию", - сказал со сцены президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов.
Когда раскрывается конструкция в виде герба СССР, на площадку перед сценой выносят 70-метровый российский флаг - он считается самым большим и занесен в Книгу рекордов России. Чтобы его развернуть, потребовались десятки человек - байкеры из разных регионов и их друзья, участники крымского ополчения. Еще один триколор поднимают на специальный флагшток над гербом СССР, и если смотреть с фестивальной поляны, он кажется выше горы Гасфорта. Этот флаг еще до воссоединения Крыма с Россией Залдостанову передал президент РФ Владимир Путин, и президент мотоклуба привез его в Севастополь в 2009 году.
"[После развала СССР] я тяжело переживал смену флага. Но сейчас он связан со всеми преодолениями и победами нашего государства, с этим флагом люди готовы идти на смерть в борьбе за русское будущее", - отметил лидер "Ночных волков"
Кроме того, в небе два паралета (летательные аппараты с двигателем и конструкцией типа парашюта вместо крыльев) пронесли флаги Крыма и Севастополя. Пилоты отметили, что погода в субботу нелетная - поднялся ветер, но не подняться в небо в такой праздник они не могли.
Защищали детей, мир и дружбу
"Я уверен, что в памяти у нас остались те две недели, когда мы защищали интересы нашего российского Крыма и российского Севастополя. Мы не ставили условий, ничего не требовали - просто верили в то, что это наш единственный шанс сберечь мир и дружбу на Крымском полуострове", - сказал, выступая на празднике, глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что юбилей Крымской весны оба региона празднуют вместе. "Я искренне верю, что у нас все получится и наши начинания будут приносить благо нашему любимому городу и нашей стране", - добавил он.
Во время концерта после торжественной части звучали как близкие мотоциклистам песни (например, "Каскадеры" группы "Земляне" в исполнении солиста группы Сергея Скачкова), так и песни о России и любви к Родине, о войне в Донбассе и настоящей мужской дружбе. Во время награждения участников событий 2014 года собравшиеся - и приехавшие со всей России байкеры, и севастопольцы - криками выражали одобрение. Например, при вручении награды бойцам крымского спецназа начали скандировать "Беркут! Беркут!".
Именно возвращение бойцов "Беркута" из Киева на полуострове считают одной из отправных точек Крымской весны. "Беркутов" Крым встречали со слезами - от счастья, что они живые вернулись. В Киеве их унизили, а Крым их как героев встретил", - вспоминает командир роты крымского ополчения Елена.
В феврале - марте 2014 года на защиту Крыма встали и мужчины, и женщины, люди разных национальностей, разной веры и разных профессий.
"Я участвовала с первых дней. Когда все это началось, когда моя родня гибла в Донбассе, мы это видели, и не хотели, чтобы наши дети погибали в Крыму. Наши отцы и деды погибали, я помню слова бабушки: "Дай Бог тебе, деточка, чтобы ты не видела войны!". Мы отстояли Крым, а потом сколько всего пережили: и свет отключали, и воду отключали, и банки у нас сбережения забрали. А сейчас у нас наш солнечный доброжелательный Крым, приезжает молодежь, и раньше мы шутили, что Симферополь - город пенсионеров, а сейчас сколько ребят с "материка" переехало, из-за рубежа!" - рассказала Елена.