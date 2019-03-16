МЧС предупреждает о возможном сходе лавин в горах Краснодарского края с 16 по 19 марта

СОЧИ, 16 марта. /ТАСС/. Сход лавин возможен в горах Сочи выше 1 тыс. м с вечера 16 марта до вечера 17 марта. Такая же опасность сохранится в горах всего Краснодарского края выше 1,5 тыс. м до 19 марта, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В период с 18:00 (мск) 16 марта до 18:00 19 марта в горах Краснодарского края выше 1,5 тыс. м, также в период с 18:00 16 марта до 18:00 17 марта в горах Сочи выше 1 тыс. м лавиноопасно", - говорится в сообщении.

В субботу мэр Сочи распорядился привести все городские службы в режим повышенной готовности из-за ожидающихся в субботу вечером сильных дождей и ветра.

В среду вечером в Сочи дождь, температура воздуха достигает восьми градусов тепла.